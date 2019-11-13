НАЗК поновлює співпрацю з Агентством США з міжнародного розвитку

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАЗК.

Т.в.о. Голови НАЗК Наталія Новак обговорила з представниками Агентства США з міжнародного розвитку перспективи подальшої співпраці та допомоги, яка може бути надана USAID.

За словами Новак, Національне агентство спільно з міжнародними партнерами у 2020 році має реалізувати низку проєктів, зокрема запровадження автоматизованої системи розподілу обов’язків з проведення перевірок між уповноваженими особами НАЗК. Ця система дозволить усунути суб’єктивні чинники з процесу перевірки декларацій.

"Змінами до Закону "Про запобігання корупції", які набули чинності 18 жовтня, передбачено також створення в Національному агентстві окремого підрозділу, який здійснюватиме моніторинг та контроль за виконанням працівниками НАЗК актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших вимог законодавства", – заявила Новак.

Координатор Проекту USAID "ВзаємоДія", спеціаліст з програм у сфері розвитку демократії та урядування USAID Гарт Уіліс висловив готовність до подальшої співпраці, а також надання всебічної допомоги у впровадженні антикорупційних ініціатив. Зокрема, в підготовці нової Антикорупційної стратегії, в проведенні тренінгових заходів для підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування, а також у питаннях щодо захисту викривачів корупції.

Зазначимо, проєкт USAID Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" — це п’ятирічна ініціатива із запобігання корупції. Програма підтримує зусилля Уряду України щодо систематичного подолання корупції, зокрема в пріоритетних сферах, і спрямована на підтримку ключових державних установ у їхній роботі із запобігання корупції та розповсюдження інформації про наявні антикорупційні заходи.

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