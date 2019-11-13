Лише 10% власників землі готові її продати, інші планують на ній продовжити працювати, - міністерка Соколовська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомила міністерка соціальної політики України Юлія Соколовська.

"Цю реформу протягом майже 20 років активно саботують ті, хто зацікавлені, щоб ринок і далі продовжував працювати в тіні, щоб фермери за копійки, а іноді навіть за мішок зерна здавали в оренду свій пай. Щоб контракти оренди на 49 років, вважайте, що це фактично продаж - були нормою", - заявила міністерка.

За словами Соколовської, мораторій не дає можливості ринку розвиватися.

"Наша команда виступає за те, щоб держава якомога менше втручалася в життя людей.

Не держава має вирішувати — продавати українцю свою землю чи ні. Лише 10% власників готові продати свою землю. Решта — планують працювати на своїй землі", - зазначила Соколовська.

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Міністерка підкреслила, що ліберальний ринок - це інвестиції, нові робочі місця, нові технології і виходи на інші ринки, гідні і офіційні заробітні плати для громадян.

"Наша команда підтримує цю реформу в інтересах українців!" - підсумувала Соколовська.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.