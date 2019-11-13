Суд узяв під домашній арешт члена ради НБУ Каленського у справі "ВіЕйБі Банку"

Прокурор просив суворіших заходів - взяття під варту на 60 днів із альтернативою внесення застави сумою 20 млн грн. Однак суд визначив м'якші забезпечувальні заходи, зобов'язавши підозрюваного не відлучатися з Київської області, не спілкуватися зі свідками, серед яких є глава Нацбанку Яків Смолій, здати паспорти та носити електронний засіб контролю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Із клопотанням про поручительство до суду звернулися перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова, заступник голови Роман Борисенко та члени правління Дмитро Сологуб і Олег Чурій. Сторона захисту також заявляла про необґрунтованість обвинувачень і неможливість утримання підозрюваного під вартою з урахуванням його віку та фізичного стану.

Обвинувачення на адресу Каленського полягають у його згоді із завищеною оцінкою майна, тоді як, згідно з версією слідства, була інформація про її недостатність для видачі кредиту на таку суму.

Детективи НАБУ 11-12 листопада повідомили про підозру екс-першому заступнику голови НБУ Олександру Писаруку, члену ради НБУ Миколі Каленському таШульзі у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року.

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Суд у ніч проти середи обрав запобіжним заходом для Шульги взяття під варту на 60 днів з альтернативою застави 15 млн грн.

НБУ в листопаді 2014 року через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішив відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів займав 16-е місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" і "Авангард".

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард".

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