Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

Вона наголосила, що фракція "Європейська Солідарність" категорично проти, аби доленосні для країни закони обговорювалися за скороченою процедурою і ухвалювалися поспіхом.

"У законі, який сьогодні намагаються протягти "слуги", немає ключового – права українця купити землю. Так, він зможе продати свої паї, але купити він її не зможе. Адже не передбачено прозорий кадастр землі, немає такої позиції, як якість землі, а йде "уравніловка" плодючих земель Черкащини, Полтавщини і більш складних для обробки земель Херсонщини. Також не передбачено захист землі для того, щоб люди, які обробляють землю, могли вкладати землі. Крім того, не передбачено створення земельного банку. Насправді, в запропонованих проектах законів не почуто простого селянина і фермера", – наголосила політик.

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Геращенко зауважила, що найкращий вихід із цієї ситуації – відкласти розгляд питання, сісти разом за круглий стіл і розробити такий законопроект, який об’єднає сесійну залу.

"Цей законопроект має захистити селянина, запровадити в Україні прозорий кадастр землі, має заборонити віддавати в одні руки 200 тисяч гектарів землі, адже це призведе до офіційного створення латифундистів в Україні, а не стане допомогою фермерам", – додала вона.

"Наша фракція пропонує сьогодні зняти це питання з розгляду провести серйозну політичну і суспільну дискусію", – підсумувала Геращенко.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Згідно з пропозиціями Кабміну, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, територіальні громади та держава. Законопроєкти розглянуть у першому читанні.