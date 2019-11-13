Рада ухвалила за основу законопроєкт про ринок землі. ВIДЕО

За відповідне рішення проголосували 240 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Проєкт закону України № 2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" від 10.10.2019 року передбачає скасування з 1 жовтня 2020 року заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення всіх форм власності.

Право купувати земельні ділянки сільськогосподарського призначення буде надано громадянам України, територіальним громадам, державі, юридичним особам України.

Законопроєкт, зокрема, підтримали 227 депутатів фракції "Слуга народу" і 13 позафракційних депутатів. З фракції ОПЗЖ 2 голоси "проти", 1 не голосував "Європейська Солідарність" - 20 "проти", 3 утрималися, "Батьківщина" - всі нардепи "проти" законопроєкту, нардепи "Голосу" утримались від голосування, депутатська група "За майбутнє" – 3 - "проти", 16 утрималися, 4 нардепи не проголосували.

Також читайте: Ми як правоцентристи підтримуємо ринок землі, але в нинішньому вигляді закон ухвалювати не можна, - Ірина Геращенко

Разом з тим, до 1 січня 2024 року діятиме перехідний період. Під час перехідного періоду, іноземці та юридичні особи бенефіціарним власником (контролером) яких є іноземці, особи без громадянства, юридичні особи, створені за законодавством іншим, ніж законодавство України, іноземні держави не зможуть набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Проте зазначені вимоги не поширюються на випадки придбання у власність земельних ділянок їхніми орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з моменту державної реєстрації юридичної особи - набувача права власності пройшло не менше 3 років.

Також згідно із законопроєктом встановлюється мінімальна стартова ціна продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки.

Читайте також: "Я вірю в демократію, засновану на власності", - Милованов під крики "Ганьба" представив у Раді закон про ринок землі

Передбачається запровадження обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, - не більше 35% сільськогосподарських земель об'єднаної громади, 15% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України.

Нагадаємо, 11 листопада президент Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що влада проведе референдум про продаж землі іноземцям.