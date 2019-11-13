На місці розведення сил у Петрівському почалося розмінування території, - штаб ООС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив начальник пресцентру штабу операції Об'єднаних сил Андрій Агеєв.

"Сьогодні розпочалася о 12:00 практична фаза розмінування на ділянці № 3 у районі населених пунктів Богданівка і Петрівське", - сказав Агеєв.

Він уточнив, що цей процес є дзеркальним, контрольовані Росією бойовики теж здійснюють розмінування.

"Відповідно до підтвердження ОБСЄ заходи з розмінування відбуваються дзеркально. Вони запевняють, що противник з того боку так само проводить відповідні заходи з розмінування своєї частини ділянки", - підкреслив Агеєв.

За його словами, згідно із затвердженим планом графіку розведення сил і засобів, прийнятим 1 жовтня у Мінську на засіданні робочої підгрупи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, безпосередньо на розмінування дається до семи діб.



Нагадаємо, 9 листопада в Петрівському Донецької області розпочався процес розведення сил і засобів.

Розведення сил і засобів уже відбулося на двох ділянках - №1 у районі смт Станиця Луганська та №2 у районі Золотого Луганської області.

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