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13.11.19 13:00

Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня

Уже цими вихідними хтось із жителів України може стати євроміліонером, на кону 114 мільйонів євро та 90 мільйонів євро цієї п'ятниці.

Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня 01

Якщо ви давно хотіли спробувати взяти участь у європейській лотереї з найбільшими джекпотами і відмінними шансами на виграш, то зараз саме час. Популярна європейська лотерея Євроджекпот розігрує величезний джекпот - €90 мільйонів, і це максимальна позначка європейського джекпоту!

Але це ще не все - популярна міжнаціональна європейська лотерея ЄвроМільйони розігрує €114 мільйонів сьогодні ввечері.

Не всі жителі України готові вирушити в подорож в одну із 17 європейських країн-учасниць, щоб придбати лотерейні квитки, тим не менш, це не привід не брати участі в грандіозних лотерейних тиражах, які пропонує Європа.

Завдяки найбільшому у світі лотерейному сервісу Thelotter.com, взяти участь у накладі може кожен, незалежно від країни проживання.

Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня 02

Як грати в європейську лотерею онлайн?

Брати участь у тиражах лотереї Євроджекпот та ЄвроМільйони з України так само просто, як якщо б ви перебували в Європі.

Усе, що потрібно для цього зробити, - купити офіційні квитки онлайн і вибрати номери відповідно до вимог форми лотерейного квитка.

Люди виграють у лотереї Європи і США, не залишаючи рідних стін

З дня заснування в 2002 році сервіс TheLotter допоміг людям виграти понад $70 мільйонів - наприкінці 2015 року гравець з Іраку зірвав $6,4-мільйонний джекпот у лотерею Орегон Мегабакс. У 2016 році пенсіонер з Ель-Сальвадора виграв мільйон доларів, а гравець із Канади взяв другий приз у $1.35 млн у Powerball-США.

Не пропустіть: відразу дві європейські лотереї розігрують гігантські джекпоти цього тижня 03

Щоб зіграти в ці дивовижні лотереї та отримати шанс виграти джекпоти знаменитих європейських лотерей, придбайте білети лотерей ЄвроМильйони та Євроджекпот вже сьогодні.

Новина публікується на правах реклами.

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