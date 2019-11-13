САП проситиме суд про арешт експершого заступника голови НБУ Писарука у справі VAB Банку, - прокурор Підгорець

"Писаруку вручено підозру і клопотання про тримання під вартою, воно буде розглянуто", - сказав прокурор САП Сергій Підгорець "Інтерфакс-Україна" в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про можливість Писарука до цього судового розгляду залишати Київ і Україну, прокурор сказав: "Я думаю, що така можливість виключена".

Згідно з даними агентства, суд може розглянути клопотання САП про запобіжний захід Писаруку вранці 14 листопада.

Раніше в середу Вищий антикорупційний суд взяв під домашній арешт на 2 місяці іншого підозрюваного у цій справі - члена ради Національного банку України Миколу Каленського, який у 2014 році очолював головне управління НБУ у Києві та області.

А в ніч на середу суд також заарештував у цій справі на 2 місяці ексдиректорку генерального департаменту банківського нагляду Аллу Шульгу з альтернативою застави 15 млн грн.

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Як повідомлялося, детективи НАБУ 11-12 листопада повідомили про підозру Писаруку, Каленському, Шульзі, голові наглядової ради і заступнику голови правління VAB Банку, а також трьом посадовим особам приватних компаній, пов'язаних з власниками банку, в заволодінні коштами стабілізаційного кредиту VAB Банку на 1,2 млрд грн у жовтні 2014 року.

Правоохоронці повідомили, що будуть просити обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 млн грн до 30 млн грн.

НБУ в листопаді 2014 року через 40 днів після надання стабкредиту визнав ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ) неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року вирішив відкликати його банківську ліцензію та ліквідувати.

За даними НБУ, на початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів посідав 16-те місце (23,97 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. Його власник бізнесмен Бахматюк, мажоритарій агрохолдингів "Укрлендфармінг" та "Авангард".