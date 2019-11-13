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13.11.19 14:07

Від початку доби зафіксовано чотири ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:00 сьогодні, 13 листопада, російсько-окупаційні війська порушили режим тиші чотири рази.

Від початку доби зафіксовано чотири ворожі обстріли, втрат немає, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, всі факти застосування противником зброї фіксувалися на луганському напрямку, противник застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Так, після опівночі противник протягом 25 хвилин з боку населеного пункту Донецький вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об'єднаних сил, обладнаних неподалік Новотошківського.

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Крім того, двічі від початку поточної доби ворожий вогонь вівся в районі п.н. Новолуганське та один раз неподалік Оріхового.

"Станом на зараз ситуація стабільна і повністю контролюється українськими захисниками. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил упродовж поточної доби немає", - йдеться в повідомленні.

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