"Я вірю в демократію, засновану на власності", - Милованов під крики "Ганьба" представив у Раді закон про ринок землі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Сьогодні історичний момент… я вірю у демократію, засновану на власності… Ми маємо громадянам дати можливість розпоряджатися своєю землею. Потрібно, аби власник почував себе власником, а не кріпаком, щоб він був спроможний продати одну ділянку і купити іншу, яка йому більше підходить. Понад 1 мільйон га сільгоспземель перебуває у комунальній власності – і громади повинні мати справедливий дохід від оренди чи продажу майна", - заявив Милованов.

Доповідь міністра зустріли криками "Ганьба", які звучали майже увесь його виступ. Також нардепи від "Батьківщини" зайняли частину президії, а члени "ОПЗЖ" - трибуну.

Милованов заявляв, що за останні два місяці "говорив буквально з кожним - від власників агрохолдингів до найскромніших фермерів, і кожен з них мав аргументи "за" і "проти", але одне загальне було у всіх - мрія бути успішним на землі".

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Міністр також нагадав, що чинна норма Земельного кодексу говорить, що землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.

Він додав, що це "справедлива норма, і ми вважаємо, що вона і далі має діяти".