Росія радо прийме нас у новий Варшавський договір. Ми візьмемо 100 млрд доларів у росіян, - Коломойський

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Ясно, що Європейський Союз і НАТО ніколи не приймуть Україну, сказав Коломойський, тому було б краще прийняти реальність і навіть не намагатися прагнути туди.

"Ви все одно не візьмете нас "в альянс", - сказав Коломойський. - "Немає сенсу витрачати час на порожні розмови. Тоді як Росія хотіла б прийняти нас у новий Варшавський договір".

Він сказав, що фінансування з Росії може замінити кредити від МВФ, які дали поштовх антикорупційним реформам, що дратують закоренілий український бізнес.

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"Ми візьмемо 100 мільярдів доларів у росіян. Я думаю, що вони хотіли б дати їх нам сьогодні, - сказав Коломойський. - Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші".