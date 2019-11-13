Радник Зеленського Єрмак ввів в оману американських партнерів і працює за російськими темниками, він має піти у відставку, - Фріз

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це під час брифінгу у Верховній Раді України заявила народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Ірина Фріз.

На брифінгу були оприлюднені факти, які свідчать про те, що інформація, надана Андрієм Єрмаком послу Вільяму Тейлору, могла ввести в оману американського дипломата.

Крім того, позиція Андрія Єрмака щодо відповідальності української влади за війну на Донбасі повністю відповідає російській риториці. А це означає, що Андрій Єрмак може бути провідником російського сценарію в оточенні президента Зеленського – припускає Ірина Фріз.

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"Радник президента Зеленського з міжнародних питань пан Єрмак є людиною, яка повністю ретранслює російські меседжі. Я не знаю, чи мав він директиви від Зеленського, аби говорити такі речі, але саме він намагається дискредитувати Україну на міжнародній арені, адже намагається донести від офіційної української влади позицію про те, що в нас відбувається не агресія РФ, а громадянський конфлікт", – наголосила Ірина Фріз.

Як повідомлялося, 11 листопада співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що президент України Зеленський має прямо повідомити, чи давав він своєму помічникові Єрмаку "директиву озвучувати позицію, яка збігається з кремлівською, щодо врегулювання конфлікту на Донбасі". У своїх свідченнях Конгресу Тейлор повідомив, що Єрмак під час зустрічі з ним і колишнім спецпредставником Держдепу США з питань України Волкером 14 вересня нібито прямо звинувачував Порошенка у війні на Донбасі.