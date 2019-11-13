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13.11.19 14:28

Снайпери, диверсанти і мінери: командування ЗС РФ активізувало зусилля з дестабілізації ситуації поза ділянками розведення, - ГУР

Командування ЗС РФ активізувало зусилля, спрямовані на недопущення стабілізації обстановки поза межами районів розведення сторін Станиця Луганська, Золоте та Петрівське.

Снайпери, диверсанти і мінери: командування ЗС РФ активізувало зусилля з дестабілізації ситуації поза ділянками розведення, - ГУР

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

За даними української розвідки, для здійснення провокаційних обстрілів позицій Об’єднаних сил на інших ділянках вздовж лінії розмежування противник посилює передові підрозділи розрахунками протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та снайперськими групами.

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Крім того, на передову з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ прибувають розвідувальні підрозділи, укомплектовані військовослужбовцями, більшість з яких у ц.р. пройшли підготовку у навчальних центрах на території Росії та мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у т.ч. з мінування місцевості, підриву об’єктів та коректування артилерійського вогню.

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