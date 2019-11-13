Законопроєкт про ринок землі розглядатимемо "до перемоги", розраховуємо на 245 голосів, - Арахамія

Про це він сказав журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми зараз будемо голосувати ще за продовження робочого дня, якщо голоси будуть, я впевнений, що вони будуть, то ми голосуватимемо до перемоги", - розповів він.

Арахамія зазначив, що зараз є 8 членів фракції "Слуга народу", які виступають проти голосування, однак не назвав їхніх прізвищ.

Він також розповів, що розраховує лише на голоси своєї фракції.

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"Голоси зараз є. Але ви бачите - все змінюється, це парламентська динаміка. Якщо зараз голосувати - мій прогноз 245 голосів", - Арахамія.

Він зазначив, що голосування щодо землі має відбутися сьогодні, оскільки це обіцяють давно, а завтра почнеться розгляд бюджету-2020.

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Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

Першим на порядку денному внесено урядовий законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Нардепи з різних фракцій подали 10 альтернативних законопроєктів.

Згідно з пропозиціями Кабміну, набувати права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення зможуть громадяни України, юридичні особи, утворені згідно із законодавством України, територіальні громади та держава. Законопроєкти розглянуть у першому читанні.