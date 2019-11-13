Від планів щодо "Приватбанку" не відмовлюся. Для таких, як Порошенко, потрібно повернути смертну кару, - Коломойський

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.

Так, видання зазначає, що, за словами Коломойського, він, як і раніше, має намір повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію за нього. Він також сказав, що такі, як п'ятий президент України Петро Порошенко, відповідальні за націоналізацію банку, мають бути покарані, "і для них має бути повернута смертна кара".

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При цьому, коментуючи заяву Зеленського про те, що "Приватбанк" залишиться у власності держави, він натякнув, що президент знає правду.

"Він знає, що їх не вкрали", - зазначив олігарх, кажучи про гроші банку, в виведенні яких Коломойського і його партнера обвинувачують, і що вони обидва заперечують. "Він просто каже те, що всі хочуть чути".