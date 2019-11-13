Закон про гральний бізнес створює преференції для букмекерських контор, - експерт Хацкевич

Як передає Цензор.НЕТ, про це на круглому столі, проведеному Українським Інститутом Майбутнього в пресцентрі "Укрінформу", заявив експерт грального і лотерейного бізнесу Олександр Хацкевич.

Обговорюючи урядовий проєкт легалізації грального бізнесу, Хацкевич зазначив, що він застосовує принцип територіального обмеження тільки для ігрових автоматів і казино, але не стосується букмекерства.

"Якщо ми зараз подивимося на вулиці, ми можемо побачити, що всі букмекерські пункти розміщені в тих чи інших приміщеннях лотерей. У разі ухвалення закону в тій редакції, яка є, залишиться 800 букмекерських об'єктів, які не мають жодних обмежень щодо поширення своєї діяльності. Вони можуть бути розміщені в будь-якому місці, немає ніякого обмеження щодо їхньої площі", - зазначив експерт.

"З якогось дива цей законопроєкт виділяє окрему галузь грального бізнесу і робить їй такі преференції", - підкреслив Хацкевич.

Він прогнозує, що наслідком ухвалення законопроєкту в чинній редакції стане не легалізація грального бізнесу, а перехід значної його частини в тінь.

Згідно з опитуванням, проведеним соціологічною групою "Рейтинг", 60% українців не підтримують легалізацію грального бізнесу. 27% підтримують, але за умови створення спеціальних зон для грального бізнесу.

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