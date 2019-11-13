До другого читання законопроєкту про землю потрібно додати поправку про референдум і збалансувати площу продажу землі в одні руки, - Арахамія

Про це він розповів журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Між першим і другим читанням треба додати правку про референдум щодо питання про іноземців, яке всіх турбує. По-друге, збалансувати цю норму щодо максимальної кількості гектарів, які може одна людина купувати... І, по-третє, питання кадастру і антирейдерства. Дуже багато людей бояться, тому що зараз в аграрному секторі справді дуже багато кейсів, коли були рейдерські спроби", - сказав Арахамія.

Він зазначив, що зараз уряд активно бореться з чорними реєстраторами і їхня кількість вже суттєво зменшилася.

Нагадаємо, 13 листопада Верховна Рада розглядає законопроєкти про ринок землі.

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