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13.11.19 15:49

Розслідування у декларуванні недостовірних відомостей ексглавою НАЗК Корчак завершено, - НАБУ

Ексголові Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак повідомили про завершення досудового розслідування за фактом недекларування статків на більш ніж 544 тис. грн.

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Детективи Національного бюро за процесуального керівництва прокурорів САП повідомили колишній посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції про завершення досудового розслідування за фактом недекларування статків на понад 544 тис. грн", - йдеться в повідомленні.

Слідство встановило, що колишня член НАЗК не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало у її постійному користуванні. Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тис. грн, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовиці НАЗК та її чоловіка. Отже, за законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, чого експосадовиця не зробила.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що детективи НАБУ повідомили про підозру в недекларування статків на більш ніж 0,5 млн грн ексчлену Національного агентства з питань запобігання корупції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детектив перекинув мені документи через поріг, - Корчак про виклик до НАБУ

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