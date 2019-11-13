Як президент США я маю розслідувати дії Байдена в Україні та інших країнах, - Трамп

У своєму twitter-акаунті він вчергове наголосив, що зі стенограми розмови з президентом України Володимиром Зеленським випливає відсутність тиску щодо розслідування проти Джо Байдена, передає Цензор.НЕТ.

"Як президент я маю розібратися з корупцією і діями Байдена, пов'язаними зі звільненням прокурора, і з тим, що його син отримував мільйони доларів від української енергетичної компанії і ще мільйони виводить з Китаю, а тепер і повідомлення з інших компаній і країн, які також дають йому великі гроші", - написав він.

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Трамп наполягає, що обидва Байдени мають надати свідчення про свої дії.

Нагадаємо, Конгрес США затвердив виділення Україні 250 млн доларів за лінією Пентагону, але в липні 2019 року президент США Дональд Трамп попросив виконувача обов'язків глави апарату Білого дому Міка Малвейні призупинити виділення коштів. Гроші розморозили лише приблизно 11 вересня після численних запитів із Конгресу про причини такого рішення.

24 вересня в Палаті представників США оголосили про введення формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

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Як повідомляли американські ЗМІ, Трамп 25 липня намагався в телефонній розмові переконати президента України Володимира Зеленського в необхідності почати розслідування щодо Гантера Байдена - сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня цього року.