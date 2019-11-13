Скоротимо призов на військову службу на 20%, потім ще на 20%, таким покроковим шляхом дійдемо до 100%, - Арахамія

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в кулуарах парламенту заявив голова фракції СН Давид Арахамія.

"У нас є загальне бачення скасувати призов узагалі, коли виникне така можливість і фінансова, і, за спроможністю, по людях. Реалізувати це можна буде так: спочатку скоротити призов на 20% і замінити його на контрактну армію. Потім побачити, що у нас все нормально, що ми контролюємо процес, тоді скоротити ще на 20%. Тобто, таким покроковим шляхом дійти можна до 100%", - пояснив Арахамія.

Водночас на запитання, на якому рівні наразі робота над цією законодавчою ініціативою, політик сказав, що "зараз це на стадії концепту і розрахунків".

Також, за його словами, примусове проходження військової служби впливає на загальну мотивацію, а тому і на якість.

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