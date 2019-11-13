Питання про заборону купівлі української землі іноземцями має бути вирішене без референдумів. - нардеп Шахов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрновини", про це нардеп заявив з трибуни парламенту.

За його словами, іноземці не мають бути допущені до ринку української землі.

"Ми виступаємо проти поспішного відкриття ринку землі та проти надання права на купівлю української землі іноземцям у будь-якій формі – чи то особисто, чи то у вигляді підприємства, зареєстрованого в Україні. Це питання має бути вирішено без жодних референдумів", – наголосив Шахов.

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За його словами, депутати в політичному сенсі є дітьми з сірниками.

"Сьогодні я бачу в цьому залі - в політичному сенсі - дітей, яким дали сірники, які хочуть спалити нашу землю. Будьте дорослими! З холодною головою приймайте рішення", - закликав Шахов депутатів.

За його словами, "ні - продажу землі" сказали люди в різних регіонах країни. Він зазначив, референдум щодо землі слід проводити лише за готовності держави та громадян.

Також він нагадав, що згідно з соцопитуваннями, дві третини українців підтримують ідею винесення питання скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі на всеукраїнський референдум.

"При цьому 68,3% тих, хто взяв би участь у референдумі, проголосували б за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення", – наголосив Шахов, зауваживши, що його команда підтримує вимоги протестувальників проти поспішного відкриття ринку землі.

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