Не існує такого документа, як "формула Штайнмаєра", - Турчинов

Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Це фейк, який Росія, починаючи з 2016 року, намагалася використовувати для просування своїх інтересів, зокрема, легалізації окупаційних адміністрацій на Донбасі.
Тобто ніколи не було офіційного документа, підписаного Штайнмаєром (колишнім главою МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром. - Ред.), який можна було б підтягти під цю назву", - зазначив Турчинов.
За його словами, до вересня 2019 року "жодні подібні ініціативи не опрацьовувалися і не підтримувалися українською стороною".
Нагадаємо, 1 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив на брифінгу в Києві, що Україна на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську погодилася на так звану "формулу Штайнмаєра".