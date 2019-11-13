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13.11.19 16:40

Комітет вже має понад 112 актуальних поправок до законопроєкту про ринок землі, - Сольський

Голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський заявив, що комітет має вже понад 112 поправок до законопроєкту про відкриття ринку землі.

Комітет вже має понад 112 актуальних поправок до законопроєкту про ринок землі, - Сольський

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У нас у комітеті є вже понад 112 поправок, більшість з яких є актуальними. Є ключові правки - це ті, які озвучував президент - що іноземці можуть (купувати землю. - Ред.) тільки після референдуму. Крім цих дуже багато цікавих поправок, які, я думаю, більшість комітету підтримає", - сказав він.

"Крім того, що ми даємо можливість фермерам викупити в постійне користування, буде обговорюватися можливість викупу ними з розстрочкою на 5 років за ціною НВО без аукціону земель, які у них у договорах оренди", - додав Сольський.

Він розповів, що також до другого читання планують розглянути низку поправок щодо контролю подвійного громадянства, контролю за концентрацією і питання обмежень у кількості гектарів землі в одних руках.

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Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.

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