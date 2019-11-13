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13.11.19 16:50

Іноземці не зможуть купувати землю, доки Рада не ухвалить закон про референдум, - Сольський

Голова аграрного комітету Верховної Ради Микола Сольський заявив, що іноземці не зможуть купувати землю, поки парламент не прийме закон про референдум.

Іноземці не зможуть купувати землю, доки Рада не ухвалить закон про референдум, - Сольський

Про це Сольський заявив у кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поки не буде цього закону про референдум, поки він не буде прийнятий у парламенті, поки він не буде проголосований, іноземці не зможуть бути учасниками підприємств, тим більше безпосередньо (купувати. - Ред.)", - сказав Сольський.

Він зазначив, що це також стосуватиметься іноземців, які зараз орендують землю.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.

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