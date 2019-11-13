Іноземці не зможуть купувати землю, доки Рада не ухвалить закон про референдум, - Сольський

Про це Сольський заявив у кулуарах парламенту, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поки не буде цього закону про референдум, поки він не буде прийнятий у парламенті, поки він не буде проголосований, іноземці не зможуть бути учасниками підприємств, тим більше безпосередньо (купувати. - Ред.)", - сказав Сольський.

Він зазначив, що це також стосуватиметься іноземців, які зараз орендують землю.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.

Читайте також: Комітет вже має понад 112 актуальних поправок до законопроєкту про ринок землі, - Сольський