Держдопомога в'язням Кремля регулюватиметься окремим законом, - заступниця постпреда президента в АРК Свиридова

Про це повідомила перша заступниця постійного представника президента України в АР Крим Дарія Свиридова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Представництво президента в АРК спільно з правозахисними організаціями та Міністерством ветеранів розробили проєкт закону про захист і державну допомогу осіб, позбавлених волі в межах збройного конфлікту Росії з Україною.

"Ми працюємо над тим, щоб найближчим часом він був зареєстрований у ВР", - зазначила Свиридова.

Законопроєктом передбачено державну допомогу політв'язням і військовополоненим, а також полоненим на сході України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовлено проєкт моделі перехідного правосуддя для реінтеграції окупованих територій, - заступниця представника Президента в АР Крим Свиридова

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей з Путіним".

Всім звільненим24 українським морякам, які утримувалися в Російській Федерації, куплено квартири, і вони будуть проживати в одному будинку, решта з числа 35 також отримають житло.