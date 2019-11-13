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13.11.19 16:52

Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов

Глава Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що перші тижні після його призначення на посаду відчув спротив системи у відомстві.

Був "тихий саботаж" моїх рішень у СБУ, накази виконувалися, але повільно, - Баканов

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Главкому".

"Система не сприйняла мене дружно. Звичайно був спротив, саботаж. Але я ставлюся до цього спокійно, тому що будь-який новий керівник на будь-якому підприємстві стикається з тими самими проблемами, з якими зіткнувся я", - заявив він.

Баканов пояснив, що саботаж був "тихим", тому що співробітники СБУ не можуть відкрито порушувати накази командира.

"Мої рішення виконуються, але повільно. Служба безпеки України є військовою структурою, тут нема ніяких дискусій, люди звикли виконувати накази. Разом з тим, звісно, накази можна виконувати негайно, а можна - з плином часу. У перші тижні накази виконувалися "трішечки згодом", - зазначив він.

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