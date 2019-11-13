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13.11.19 17:04

Порошенко зустрівся зі спецрадником президента Єврокомісії Броком: "Підтверджено, що санкції проти Росії мають зберігатися до виконання Мінська". ФОТО

Лідер партії "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Спеціальним радником Президента Європейської Комісії Елмаром Броком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Порошенко зустрівся зі спецрадником президента Єврокомісії Броком: Підтверджено, що санкції проти Росії мають зберігатися до виконання Мінська 01

"Були обговорені виклики, які стоять перед Україною на нинішньому етапі, передусім у контексті протидії триваючій російській гібридній агресії.

Сторони привітали вагому перемогу України над Росією у Міжнародному суді ООН щодо визнання юрисдикції суду в справі про порушення Росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та заборону всіх форм расової дискримінації. Це чергове свідчення, що РФ є агресором і несе відповідальність за скоєні злочини.

Підтверджено, що санкції ЄС мають залишатися до повного виконання Росією Мінських домовленостей та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України", - говориться в повідомленні.

Порошенко зустрівся зі спецрадником президента Єврокомісії Броком: Підтверджено, що санкції проти Росії мають зберігатися до виконання Мінська 02

Окрему увагу надано питанню протидії завершенню будівництва "Північного потоку 2" як загрози для енергетичної безпеки як України, так і ЄС.

Висловлено серйозну стурбованість у зв’язку з останніми проявами тиску на свободу слова та засобів масової інформації в Україні.

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Скоординовано шляхи зміцнення відносин партнерства між партією "Європейська Солідарність" та політичною родиною Європейської народної партії, зокрема напередодні Конгресу ЄНП у Загребі.

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