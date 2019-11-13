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13.11.19 17:17

Ми пропонували дообговорити питання землі, але нам сказали ні, - Вакарчук

Голова партії "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що відповідальність за відкриття ринку землі лежить на партії "Слуга народу", оскільки вони не погодилися дати ще час на обговорення законопроєкту до голосування в першому читанні.

Ми пропонували дообговорити питання землі, але нам сказали ні, - Вакарчук

Про це Вакарчук заявив журналістам в кулуарах парламенту, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що його партія не виступає проти відкриття ринку землі, однак вважає, що "така реформа вимагає дуже ретельного і всебічного обговорення".

"Дуже важливо, щоб за словами про хороший закон ми не прийняли те, що потім насправді не поліпшить життя селян, малих і середніх фермерів, а при цьому покращить життя кількох земельних латифундистів. І ми пропонували: давайте дообговоримо, ми спілкувалися, фактично, з усіма ключовими гравцями політичного процесу в Україні, нам сказали - ні, ми будемо голосувати. Тоді це ваша відповідальність. Ми свою думку чітко сказали", - сказав Вакарчук.

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Він висловив сподівання, що до другого читання вдасться врахувати всі позиції до законопроєкту. За словами Вакарчука, питання ринку землі вимагає консолідованої позиції.

"А насправді була можливість знайти консолідоване рішення, яке б підтримувало багато фракцій парламенту", - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про ринок землі в Україні.

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