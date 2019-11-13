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13.11.19 19:31

Зеленський підписав указ про призначення стипендій 350 спортсменам України з олімпійських видів спорту та їхнім тренерам

Президент Володимир Зеленський підписав указ про заснування 350 стипендій для видатних, молодих та перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їхніх тренерів.

Зеленський підписав указ про призначення стипендій 350 спортсменам України з олімпійських видів спорту та їхнім тренерам

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №844/2019 опубліковано на сайті глави держави.

"Заснувати 350 стипендій президента України для видатних і молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їхніх тренерів", - йдеться в тексті указу.

Крім того, Зеленський доручив Кабінету Міністрів України передбачати під час розроблення проєкту закону про Державний бюджет України видатки на виплату стипендій, заснованих цим указом.

Зазначається, що стипендії призначено з метою відзначити досягнення видатних спортсменів, заохотити молодих і перспективних спортсменів, стимулювати творчу працю тренерів, створити сприятливі умови для ефективного розвитку фізичної культури і спорту як важливої ​​складової здорового способу життя.

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