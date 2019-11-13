Вибори-2019 проведено якісно, хоч і стали випробуванням через недоліки законодавства, - глава ЦВК Діденко

Таку думку озвучив Голова Центральної виборчої комісії на відкритті Національної конференції "Президентські та парламентські вибори 2019 року в Україні: висновки та рекомендації ", яка відбувається в Києві 13-14 листопада, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"В межах чинного законодавства ЦВК робила все від неї залежне для вирішення питання недоброчесної агітації та мінімізації впливу на виборчий процес так званих "кандидатів-двійників" - зазначив Діденко.

Також, на думку Голови ЦВК, однією з найбільших загроз стало питання реалізації державних закупівель в ході виборчої кампанії. "Для недопущення аналогічної ситуації у майбутньому серед пропозицій, які ми подали до Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, є і ті, що формалізують процедуру здійснення закупівель саме під час проведення виборів. Хоча ЦВК не є суб’єктом законодавчої ініціативи, проте ми вважаємо, що підготовка Виборчого кодексу – наша спільна з парламентарями відповідальність. Адже проводити вибори доведеться Комісії", – підсумував він.

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