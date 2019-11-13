Податкова міліція блокувала на Донеччині нелегальну торгівлю пальним, вилучено палива й устаткування на 1,5 млн грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Так, було встановлено, що на АЗС, розташованій на території одного з населених пунктів регіону, місцевий житель здійснює роздрібну реалізацію паливно-мастильних матеріалів без відповідної ліцензії на здійснення цього виду господарської діяльності.

За результатами вжитих заходів із незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання всього 21 тис. 790 літрів пального (бензин марок "А-92", "А-95" і ДП) і обладнання АЗС загальною орієнтовною вартістю понад 1,5 млн грн.

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Проти правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164 КУпАП.