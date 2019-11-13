Ворог 9 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "8 обстрілів наших позицій російські окупаційні війська здійснили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ":

поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Луганського та двічі неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

два рази у районі Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Оріхового – зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів;

неподалік Новотошківського - з ручних протитанкових і автоматичних гранатометів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях біля Лебединського.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок обстрілів серед військовослужбовців Об'єднаних сил не зафіксовано".

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На ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) проводились роботи щодо демонтажу сходів в районі 9-ої опори мосту з правого боку, зварювальні роботи щодо формування водовідвідної системи. Окрім того, йде підготовка щодо установки перил.

На ділянці розведення №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області тривають заходи з синхронного демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Працює інженерна група та 5 піротехніків ДСНС України.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка та Петрівське Донецької області, розпочався процес технічного обстеження, розмінування доріг і узбіч та очищення місцевості забрудненої вибухонебезпечними предметами. До цих заходів залучено 4 розрахунки ДСНС України у складі 20 осіб.