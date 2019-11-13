Затриманій на хабарі 150 тис. дол. директору департаменту ОП Кондзелі і двом її спільникам повідомлено про підозру, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Дії всіх підозрюваних кваліфіковано за ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27 ч.4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, 12 листопада в результаті проведення операції "під прикриттям" (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання хабаря в розмірі 300 тис. дол. з фізичної особи за сприяння в призначенні на керівну посаду в НАК "Нафтогаз України".

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Керівницю одного з головних департаментів Офісу президента України, її спільницю - ексзаступницю міністра культури України та інших учасників угруповання затримали одразу після одержання першого траншу хабаря в сумі 150 тис. дол.

Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним. Встановлюються інші особи-учасники злочинної групи.

Нагадуємо, раніше повідомлялося про затримання під час одержання хабаря директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Офісу президента України Світлани Кондзелі.