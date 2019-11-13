Влада руками більшості в Раді згортає реформу децентралізації, - асоціація міст

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Асоціації міст України.

У повідомленні зазначається: "Сьогодні о 15-00 на засіданні парламентського Комітету з питань бюджету було погоджено до голосування в сесійній залі законопроєкт "Про державний бюджет України на 2020 рік".

У пресрелізі зазначається: "Асоціація міст України заявляє, що закладений в проєкті Державного бюджету на 2020 рік безпрецедентний дефіцит коштів місцевих бюджетів призведе до неможливості забезпечення елементарної життєдіяльності громад і надання їхнім жителям основних послуг - охорони здоров'я, освіти, соцдопомоги, утримання ЖКГ і доріг, благоустрою тощо. Це стосується всіх громад без винятку - сіл, селищ, ОТГ, малих і великих міст".

"Обрана цього року влада неодноразово заявляла, що децентралізація має бути логічно завершена, оскільки ця реформа спрямована на поліпшення життя людей", - зазначають в Асоціації міст.

У пресрелізі підкреслюють: "Але, замість обіцяної децентралізації Уряд у проєкті Держбюджету-2020 не тільки суттєво зменшує доходи місцевих бюджетів, відбираючи джерела цих доходів, а й переводить на місцевий рівень витрати, які має нести держава - підвищення зарплат вчителям, пільги на проїзд та інші. А парламент за рекомендацією бюджетного комітету і завдяки монобільшості, цей Держбюджет готовий підтримати".

"Асоціація міст України закликає захистити інтереси простих громадян, адже всі вони живуть у громадах, які влада намагається позбавити ресурсів для існування!" - резюмується в інформації.