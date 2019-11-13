На Одещині податкова міліція вилучила партію контрабандних сигарет вартістю 774 тис. грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж" і розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 КК України було встановлено, що на території області здійснюється незаконне переміщення через державний кордон, зберігання і транспортування з метою подальшого збуту підакцизних товарів іноземного виробництва.

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Було також встановлено одного з місцевих жителів, причетного до згаданої незаконної діяльності, в автомобілі якого було виявлено та вилучено майже 25 тис. пачок тютюнових виробів іноземного виробництва без марок акцизного податку загальною орієнтовною вартістю 774 тис. грн, які були ввезені в Україну поза митним контролем.





Автомобіль, на якому товар незаконно перевозили, також вилучено.

Триває слідство.