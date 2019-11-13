Фракція "Євросолідарності" готує комплексний пакет поправок у закон про ринок землі

Про це Цензор.НЕТ заявили в пресслужбі політсили.

У повідомленні наголошується: "Ухвалений у першому читанні проект закону про ринок землі несе в собі суттєві загрози щодо концентрації земельних ресурсів в одних руках, а також тіньового продажу української землі російському капіталу.

Фракція "Європейська Солідарність" наполягатиме на врахуванні під час другого читання закону наступних пропозицій:

Захист українців-власників землі.

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Встановлення мінімальної ціни сільськогосподарської землі – на рівні не нижчому, ніж еквіваленту 2-3 тисячі доларів за гектар (залежно від якості і розташування ділянки).

Захист інтересів громади. Встановлення високого реєстраційного збору з купівлі-продажу землі, який надходитиме саме до бюджету громади.

Захист української землі. Передбачення механізму вилучення землі у власника у разі злочинно недбалого ставлення до неї.

Обмеження можливості концентрації земель в одних руках олігархами та іноземцями.

Запровадження механізму ретельної перевірки походження коштів, за які купується сільськогосподарська земля".