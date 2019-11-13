Законопроєкт про СБУ передбачає скорочення співробітників з 27 до 15 тисяч за 5-7 років, - Баканов

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що в документі є дискусійні моменти.

"Наприклад, демілітаризація, адже сьогодні країна перебуває у стані війни. Решта - це суттєве скорочення співробітників Служби безпеки - за 5-7 років із нинішніх 27 до 15 тисяч осіб. З одного боку, кажуть: це довго. З іншого - ми маємо розуміти, що сьогодні у нас війна. Ми маємо розуміти, що будь-яка реформа потребує коштів. Саме в нашому випадку ця реформа вимагає великих коштів. Наприклад на 2020 рік ми намагалися зменшити штат на 1700 осіб, це передбачає виплати з державного бюджету на рівні 1,3 млрд грн. На жаль, в бюджеті-2020 ці кошти не передбачено. Можливо, їх ще буде передбачено. Також розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів у цьому питанні. Але зрозуміло, що ми не можемо скоротити людей і не виплатити їм передбачене законом, це неприпустимо", - зазначив Баканов.

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