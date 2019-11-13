Комітет Ради з питань зовнішньої політики рекомендує Кабміну відкликати дозвіл на проведення українсько-російської комісії з рибальства на Азові, - Яременко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив глава комітету Богдан Яременко, інформує Цензор.НЕТ.
Під тиском аргументів присутніх на засіданні експертів, представників риболовецької галузі та громадськості жодна з тез голови держрибагентства про необхідність переговорів з росіянами не виглядала переконливою. На жаль, не готовими до серйозної дискусії виявились і представники інших причетних державних установ", - написав нардеп.
Як повідомлялося раніше, у відповіді на запит "Цензор.НЕТ" у Міністерстві закордонних справ України, коментуючи підписання нової угоди з РФ про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі, посилаються на Конвенцію ООН. У МЗС не коментують питання про те, по яких адмінмежах будуть розподілені квоти, і чи означає ця угода фактичне визнання кордонів, на яких наполягає РФ, вимагаючи визнати Крим російською територією.
Нагадаємо, раніше глава Меджлісу Рефат Чубаров заявив, що Держагентство рибного господарства вийшло на пряму фінішну підписання з російською стороною "сумнівного протоколу" про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2020 рік, і нагадав, що рівно рік тому, 23 жовтня 2018 року, унаслідок прямого втручання низки народних депутатів, і його зокрема, члени російської делегації були змушені покинути Україну ні з чим.
"Пізніше, на початку 2019 року, Державне агентство рибного господарства України все-таки підписало з російською стороною протокол про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі на 2019 рік. Ніщо тоді не зупинило українських чиновників і рибних ділків від принизливого дійства: ні мораль, ні право, ні справедливість. Підписання та обмін документами відбулися… по дипломатичних каналах", - написав Чубаров.