Правоохоронний комітет рекомендував Раді прийняти законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Як розповіла в коментарі журналістам нардеп від "Слуги народу" Галина Янченко, законопроєкт допоможе привести у відповідність українське законодавство.

"Він передбачає гармонізацію всього українського законодавства з тими змінами до Конституції, які Верховна Рада ухвалила на початку своєї діяльності - скасування депутатської недоторканності. Ми цим законопроєктом пропонуємо внести зміни до трьох законів: Кримінально-процесуального кодексу, Закону про статус народного депутата і в Регламент Верховної Ради. Тому що саме в цих законах містилися певні згадки і прописувалась процедура про те, як має зніматися недоторканність за допомогою Верховної Ради і її органів. Більше парламент не втручатиметься в розслідування злочинів, які здійснять народні депутати", - сказала нардеп.

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Вона розповіла, що законопроєкт пропонує, щоб відомості в ЄРДР щодо скоєння злочину народним депутатом вносив генеральний прокурор. Крім того, генпрокурор має завізувати клопотання до суду, щоб почати прослуховування народних депутатів, обшук тощо. Янченко зазначила, що генпрокурор виступає запобіжником, щоб на народних депутатів не здійснювали політичний тиск.

Нагадаємо, раніше в Раду внесли законопроєкт про реалізацію скасування депутатської недоторканності (№2237): затримувати нардепів пропонують за рішенням апеляційного суду. Партія "Голос" внесла альтернативний йому №2237-1: "За запропонованим "слугами" законопроєктом, якщо депутата зловлять на місці вбивства в крові і з ножем - його не зможуть затримати, - пояснює народна депутатка України Олександра Устінова. - Поліцейським доведеться провести огляд місця події, потім поїхати до Генерального прокурора, щоб той вніс відомості про злочин до реєстру, потім провести слідчі дії, а вже потім Генпрокурор вручить підозру народному обранцеві, а потім потрібно з'їздити до суду і отримати дозвіл на затримання депутата. Це не зняття депутатської недоторканності, а профанація".