"Ви просто закрили кадрових офіцерів з бойовим досвідом і бойовими орденами", - глава патрульної поліції Жуков про "справу Марченка"

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Жуков зазначив: "Кризи немає, ви просто закрили кадрових офіцерів з бойовим досвідом і бойовими орденами!
Раніше був узятий під арешт генерал Марченко.
Без емоцій і об'єктивно звертаюся до президента України Володимира Зеленськогоз проханням звернути увагу на цю абсурдну ситуацію і вжити заходи із відновлення справедливості, - що стосується кадрових військових із бойовим досвідом і бойовими нагородами!
Це не вбивці і не ґвалтівники, не злодії і не рецидивісти!
Наркоторговців, яких затримує поліція з 300 або 600 кг важких наркотиків, суд чомусь відпускає під домашній арешт.
Слідство має розібратися і встановити істину щодо "бракованої партії бронежилетів". На це є закон і процес. Але поки йде це слідство, яке ще незрозуміло що встановить, навіщо закривати офіцерів, які все життя служили своїй країні, які своєю кров'ю заслужили довіру суспільства цієї країни!
Адекватних людей, які і не збиралися переховуватися (без будинків, літаків і машин на мамі з татом і бабусі) закривають під заставу в 3 млн доларів за одного.
Ви зробили їх разом!
Спасибі, що наші послуги більше не потрібні.
Звичайно, хлопці це пройдуть і витримають.
Але для чого таке приниження і ганьба!?
P.S. І так, з усіма ними я і вчився, і служив, і виконував бойові завдання, і збирав по шматочках поранених хлопців.
Виконував свою роботу із захисту країни і людей! І виконував її правильно разом з усіма, коли було важко, коли цілісність і незалежність нашої з вами країни була в небезпеці!
Сподіваюся на адекватну реакцію керівництва країни та особисто президента!!!"
Нагадаємо, Марченка і його колег підозрюють в причетності до закупівлі неякісних бронежилетів. Марченку інкримінують ч. 2 ст 28 (злочин, скоєний групою осіб за попередньою змовою) і ч.3 ст. 426 (бездіяльність військової влади).
11 листопада Печерський суд залишив генерал-майора Марченка під вартою з можливістю виходу під заставу в 76 млн грн.