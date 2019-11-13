Історії про доплати в конвертах "Слугам народу" на сьогодні не підтверджено, - Баканов

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

"Ці історії на сьогодні не підтверджені. Але якщо це правда, то це тривожний сигнал. З іншої точки зору, я вважаю, що оплату депутатам слід підняти, привести її у відповідність із заробітною платою, яка дає змогу жити, не відволікаючись на побутову економію", - зазначив він.

Журналісти нагадали, що історія з доплатами спливла через те, що депутати від "Слуги народу" стали жертвами пранкерів, які і злили інформацію в мережу. Баканов запевнив, що нікому не доручав розшукати пранкера Джокера, який листувався з нардепом Тищенком від імені Руслана Рябошапки, оскільки в його діях немає складу злочину. Саме в цьому листуванні нардеп обмовився про доплати в конвертах.

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"Це питання поки не до СБУ, а до керівника фракції і самих депутатів. Я не розумію, навіщо взагалі вони переписуються з кимось особливо в залі Верховної Ради. На сьогодні настільки все діджиталізовано, що всі мають пам'ятати: там на балконі (ложа преси. - Ред.) стоїть конкретна людина з супероптикою і бачить текст на екрані. Я б запропонував заходити в зал Верховної Ради взагалі без телефонів. Це б менше відволікало від роботи", - зазначив глава СБУ.

Він підкреслив, що якщо до пранкерів запитань немає, то вони є до нардепів: "Важливіше питання до тих людей, які листувалися, а не до пранкерів. Хочу нагадати, що депутати мають статус недоторканних і ми не маємо права працювати щодо них. Але ми чекаємо 1 січня 2020 року, коли вони цей статус втратять".

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко уникнув запитання про те, чи є справжнім опубліковане в ЗМІ нібито його листування з пранкером Джокером. Замість відповіді він спочатку посміхався і махав рукою, а пізніше виголосив тираду про роль журналістики.