У СБУ немає інформації про антидержавну діяльність ОПЗЖ, - Баканов

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо у нас буде така інформація, то ми відповідним чином на неї зреагуємо. Станом на зараз я не можу оприлюднити цю інформацію", - повідомив Баканов.

Він також повідомив, що у справі Медведчука, який підозрюється у зраді і поваленні конституційного ладу, поки немає результатів лінгвістичної експертизи текстів виступу політика під час поїздок до Росії.

"Результатів експертизи поки немає. Я не буду говорити про цю справу більше", - підкреслив глава СБУ.

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