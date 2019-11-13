У СБУ немає інформації про антидержавну діяльність ОПЗЖ, - Баканов

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо у нас буде така інформація, то ми відповідним чином на неї зреагуємо. Станом на зараз я не можу оприлюднити цю інформацію", - повідомив Баканов.
Він також повідомив, що у справі Медведчука, який підозрюється у зраді і поваленні конституційного ладу, поки немає результатів лінгвістичної експертизи текстів виступу політика під час поїздок до Росії.
"Результатів експертизи поки немає. Я не буду говорити про цю справу більше", - підкреслив глава СБУ.