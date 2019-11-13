Якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що слова Федини і Звіробій були реальною погрозою, то йтиметься про ув'язнення, - глава СБУ

Про це заявив в інтерв'ю Главкому глава Служби безпеки України Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вважаю, ця справа матиме продовження найближчим часом. Кримінальний кодекс усе чітко визначає: якщо лінгвістична експертиза підтвердить, що це була реальна погроза, то йтиметься про ув’язнення. Наскільки мені відомо, кримінальне провадження відкрите, я думаю, відповідна експертиза призначена", - повідомив він, зазначивши, що в Службі безпеки теж є таке провадження.

"Взагалі це питання до культури наших політиків. Не тільки Федина у цьому питанні "засвітилась". Ми повинні поважати інститут президента, будь-який державний інститут. Ми зараз не говоримо про гумор – увесь світ жартує над політиками, у цьому нічого такого немає. Але, наприклад, у законодавстві Німеччини є чітка відповідальність за такі речі. В українському – немає. Якщо ми зараз ініціюватимемо відповідні зміни до законодавства, нас розкритикують", - підкреслив Баканов.

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Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

Під час спільної трансляції 27 жовтня нардеп Софія Федина та волонтерка Маруся Звіробій висловили припущення, що під час однієї з поїздок на Донбас президент може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.