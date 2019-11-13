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13.11.19 23:12

Понад 170 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти, - губернатор Ростовської області РФ

Паспорти з російським громадянством з кінця квітня 2019 року видано понад 170 тис. жителів тимчасово окупованих окремих районів Донецької та Луганської областей України.

Понад 170 тисяч жителів ОРДЛО отримали російські паспорти, - губернатор Ростовської області РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв в ефірі телеканалу "Дон 24" у середу.

"Якщо говорити про кількість людей, які отримали громадянство - на сьогодні їх більш ніж 170 тисяч осіб, звичайно, частина людей поїхала назад", - сказав Голубєв.

При цьому губернатор підкреслив, що не бачить у зв'язку з цим особливого навантаження на соціальну сферу регіону, зокрема, це не відбилося на роботі і завантаженні дитячих садків і шкіл Ростовської області, а також на ринку праці.

Президент РФ Володимир Путін 24 квітня підписав указ, що дає жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України право отримати громадянство РФ у спрощеному порядку.

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