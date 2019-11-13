Ветеран війни на Донбасі Мазур (Тополя), якого затримували в Польщі на запит РФ, повернувся в Україну, - Геращенко

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"Завдяки чіткій і професійній роботі органів української влади - дипломатів, народних депутатів, МВС, Національної поліції - Ігор Мазур (Тополя) повернувся в Україну.

Це стало можливим зокрема і тому, що, ще ввечері в день затримання українське бюро Інтерполу за дорученням Міністра МВС Арсена Авакова надало пакет документів, які свідчать про зловживання РФ своїм правом звернення до цієї організації", - написав Геращенко.

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Нагадаємо, ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура (позивний Тополя) було затримано в суботу, 9 листопада, на прикордонному пункті Дорогуськ у Польщі. У цю країну він відправився на запрошення польського віцемаршалка для участі в конференції.

10 листопада Мазура передали на поруки українському консулу в Любліні. На час очікування і розгляду запиту Росії про екстрадицію він залишиться в Польщі і буде проживати в будинку консульства.