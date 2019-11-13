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13.11.19 23:57

Гончарук прибув на Львівщину через зрив опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі. ФОТО

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук відвідав Львівську область з робочою поїздкою через неготовність до опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі. Ці два міста виявилися не готовими до подачі тепла: в трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводилися, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже півроку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Гончарук прибув на Львівщину через зрив опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі 01

"Чим займалась приватна-компанія управитель весь цей час — з цим мають розібратись відповідні правоохоронні органи. Я не залишу цю ситуацію без контролю та хочу нагадати, що у кожної неспроможності в рішенні проблеми – є ім’я та посада. Все це буде виявлено та отримає належну оцінку і належне покарання. Представники поліції вже цим займаються", - зазначив глава уряду.

Прем’єр-міністр наголосив, що зараз наше першочергове завдання — терміново забезпечити людей теплом і вирішити питання з виплатою заборгованості працівникам підприємств.

"Задля цього ми ініціюємо передачу ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Це відбуватиметься протягом двох-трьох днів", - зазначив Олексій Гончарук. Паралельно спеціалісти перевірятимуть обладнання та усуватимуть технічні неполадки.

В Новояворівську люди будуть з теплом в домівках за декілька днів. Ситуація в Новому Роздолі трошки складніша. Там тепломережа не готова до старту. Глава уряду дав доручення протягом щонайбільше п’яти днів підготувати мережу до старту. У ДСНС готові у разі зниження температури забезпечити громадян усім необхідним.

Гончарук прибув на Львівщину через зрив опалювального сезону в Новояворівську та Новому Роздолі 02

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"Це неприпустимо, коли десятки тисяч людей опинилися сам на сам з проблемою опалення напередодні заморозків, - зазначив Прем’єр-міністр. - Я не хочу чути пояснення, чому щось неможливо зробити. Хочу бачити результат! Кожен день чекаю від всіх учасників процесу письмову відповідь — що, як і ким зроблено щодо постачання тепла в ці міста".

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