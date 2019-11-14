Пораненого комбрига 128-ї ОГШБ Коростельова доставлено в госпіталь Харкова

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Арміяinform.

За словами військових медиків, стан здоров’я командира бригади стабільно важкий. Офіцер зазнав множинних вогнепальних осколкових поранень кінцівок, у нього травматичний шок.

"Наразі триває медичне обстеження всіх бійців. Після чого їм буде надана кваліфікована медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Комбриг 128 бригади Євген Коростельов підірвався на міні, він у лікарні. ФОТО (оновлено)

Нагадаємо, 12 листопада комбриг 128-ї гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов був поранений у районі Докучаєвська. Повідомлялося, що, крім командира бригади, унаслідок обстрілу бойовиками з автоматичного станкового гранатомета зазнали поранень ще троє офіцерів частини.

У штабі ООС уточнили, що під час вибуху в зоні ООС постраждали двоє військових 128-ї бригади.

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