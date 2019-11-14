У Кабміні вітають рішення німецького Бундестагу про введення нового газового законодавства

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це розповіли представники українського уряду, знайомі з ходом переговорів між Україною і Німеччиною з цього приводу.

З огляду на це, урядовці запевнили, що ухвалене законодавство не дає зеленого світла для добудови газопроводу Nord Stream-2 без виконання росіянами вимог "третього енегропакету", тобто спільного законодавства ЄС.

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Про те, що ухвалений німецьким парламентом закон відповідає вимогам європейської директиви, заявив, зокрема, прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Він написав у твітері: "Уряд України вітає імплементацію Бундестагом Газової директиви ЄС 1:1.

Ми очікуємо, що незалежний енергетичний регулятор Німеччини також діятиме в суворій відповідності до Директиви. Цю позицію також підтримала Європейська комісія".

Як пояснила "Європейській правді" зовнішньополітична радниця прем’єра Світлана Заліщук, у середу, перед остаточним голосуванням, у Берліні перебувала з візитом делегація з представників Міненерго, РНБО та НАК "Нафтогаз", які обговорили з партнерами деталі імплементації директиви.

"У німецькому уряді нас запевнили, що жодних відхилень від європейських правил немає. Директива ЄС впроваджена без змін. А у разі, якщо німецький незалежний регулятор все ж надасть виняток для нового російського газопроводу, ми маємо всі шанси для оскарження цього рішення, зокрема в Суді ЄС, і ми маємо підтримку цієї позиції з боку Єврокомісії", - заявила Заліщук.