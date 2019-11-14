Ворог за добу 17 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети і кулемети. Втрат немає, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 6 обстрілів:

- поблизу Невельського - з автоматичних гранатометів;

- неподалік Славного - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Лебединського і Новоселівки - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- біля Новотроїцького - зі станкових протитанкових гранатометів;

- неподалік Пищевика - з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 11 ворожих обстрілів:

- поблизу Хутора Вільного - з мінометів калібру 82 мм, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля Луганського і двічі неподалік Новолуганського - із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

- тричі в районі Зайцевого - з мінометів калібру 120 мм, СПГ, автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- біля Оріхового - зі стрілецької зброї та підствольних гранатометів;

- неподалік Новотошківського - з ручних протитанкових та автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;

- біля Світлодарська - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- поблизу Шумів - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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"Учора, 13 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок обстрілів не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська один раз обстріляли позиції ЗСУ: "Неподалік Новотошківського ворог вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Втрат немає".