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14.11.19 07:44

Двоє людей загинуло, ще п'ятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Закарпатті, - поліція. ФОТО

Унаслідок зіткнення двох автомобілів, Audi таі Fiat Scudo, двоє людей загинуло, ще п'ятьох госпіталізовано до районної лікарні, серед них малолітня дитина.

Двоє людей загинуло, ще п'ятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Закарпатті, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даними правоохоронців, повідомлення про автопригоду на автодорозі Мукачево-Рогатин поблизу села Мідяниця Іршавського району надійшло на лінію "102" о 17:40.

"Попередньо встановлено, що водій Audi, рухаючись у напрямку м.Мукачева, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із Fiat Scudo", - йдеться в повідомленні.

У результаті аварії двоє людей загинуло та ще п‘ятьох травмовано.

Двоє людей загинуло, ще пятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Закарпатті, - поліція 01

"Загиблими виявились жителі с.Дерцен Мукачівського району: 41-річний водій авто Audi та його 32-річний пасажир. У салоні іномарки також перебував 25-річний односельчанин загиблих. Його доставлено до районної лікарні.

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37-річного водія, трьох пасажирів автомобіля Fiat Scudo, серед яких малолітня дитина, також госпіталізовано до Іршавської лікарні. Усі вони мешканці Виноградівщини", - повідомили в поліції.

Двоє людей загинуло, ще пятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Закарпатті, - поліція 02

Обставини та причини автопригоди з‘ясовуватимуть слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Закарпаття.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

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