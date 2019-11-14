Двоє людей загинуло, ще п'ятьох госпіталізовано внаслідок ДТП на Закарпатті, - поліція. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даними правоохоронців, повідомлення про автопригоду на автодорозі Мукачево-Рогатин поблизу села Мідяниця Іршавського району надійшло на лінію "102" о 17:40.

"Попередньо встановлено, що водій Audi, рухаючись у напрямку м.Мукачева, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення із Fiat Scudo", - йдеться в повідомленні.

У результаті аварії двоє людей загинуло та ще п‘ятьох травмовано.

"Загиблими виявились жителі с.Дерцен Мукачівського району: 41-річний водій авто Audi та його 32-річний пасажир. У салоні іномарки також перебував 25-річний односельчанин загиблих. Його доставлено до районної лікарні.

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37-річного водія, трьох пасажирів автомобіля Fiat Scudo, серед яких малолітня дитина, також госпіталізовано до Іршавської лікарні. Усі вони мешканці Виноградівщини", - повідомили в поліції.

Обставини та причини автопригоди з‘ясовуватимуть слідчі відділу з розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління поліції Закарпаття.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).